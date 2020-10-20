الامن النيابية: اربعة من شهداء “الفرحاتية” هم منتسبون بالحشد الشعبي

2020/10/20 | 13:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشف رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية محمد رضا آل حيدر، الثلاثاء، عن انتماء اربعة من شهداء مجزرة الفرحاتية في بلد الى الحشد الشعبي، مبينا ان لجنة التحقيق ستغلن النتائج خلال الـ 48 ساعة المقبلة.وقال آل حيدر في حوار تابعته /المعلومة/ ان “اربعة من شهداء مجزرة الفرحاتية ينتمون الى هيئة الحشد الشعبي ضمن الحشد العشائري ولا يمكن اتهام الحشد مطلقا بالجريمة”.واضاف ان “عناصر تنظيم داعش الاجرامي يتجولون في المناطق المحيطة وهم المتهمون بالجريمة بشكل مباشر”.وتابع ان “المعلومات الاولية تشير الى ان العناصر الاجرامية شرعت بالجريمة بدورية راجلة ولا توجد أي عجلة مشتركة بالحادث وان المنطقة منزوعة السلاح ما اجبر الاهالي على عدم الرد”، مبينا ان “اللجنة التحقيقية ستعلن عن النتائج خلال الـ 48 ساعة”.انتهى/ 25

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