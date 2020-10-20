اقليم كوردستان..شفاء 37833 حالة اصابة بفايروس كورونا

2020/10/20 | 13:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، عن احدث حصيلة للاصابات بفايروس كورونا في اقليم كوردستان.

وقالت وزارة الصحة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كوردستان وصل الى 62735 حالة اصابة، 22601 في اربيل و19936 في السليمانية، و180439 في دهوك و2155 في حلبجة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 37833 حالة، 16397 في اربيل و11204 في السليمانية و8198 في دهوك و2034 في حلبجة، وعدد حالات الوفاة بلغ 2187 حالة، 646 منها في اربيل و1090 في السليمانية و383 في دهوك، و68 في حلبجة.

وتابع البيان: ان الحالات الباقية الى يبلغ عددها 22715 حالة هي تحت الرعاية الطبية المستمرة، 5558 في اربيل و7642 في السليمانية و9462 في دهوك و53 في حلبجة.

PUKmedia متابعة

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