العثور على “غواصة شبح” هتلر في البحر الأسود

2020/10/20 | 13:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…اكتشف غواصون غواصة للرايخ الثالث قبالة الساحل الشمالي لتركيا.



خلال الحرب العالمية الثانية، أرسل أدولف هتلر الغواصة U20، مع أسطول مكون من ست غواصات، سراً إلى البحر الأسود للسيطرة.



تم العثور على الغواصة على عمق 20 مترًا وكانت في شباك الصيد.ونقلت صحيفة “حرييت” عن البروفيسور محمد أمين بيربينار: “U20 – هي إحدى غواصات هتلر المفقودة.



وشاهد على الحرب العالمية الثانية في ساكاريا كاراسو.



يجب أن نحافظ على هذه القصة وأن نجعل الغواصة موقعا لسياحة الغوص”.تقع U20 في قاع البحر الأسود، وهي واحدة من ثلاث غواصات غارقة.



ويقول المؤرخون إن ثلاث آخرى غرقت خلال الأعمال القتالية.الآن يدرس الغواصون الغواصة.



لن يرفعوها إلى السطح، لكن ربما ستُخرج بعض شظاياها من الماء.انتهى 25

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