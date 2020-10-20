بانتظار حسم الدوائر المتعددة.. قيادي بدولة القانون يستبعد تشكيل تحالفات سياسية لخوض الانتخابات الآن

2020/10/20 | 13:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون، النائب كاطع الركابي، اليوم الثلاثاء (20 تشرين الأول 2020)، عن الموعد المحتمل لبدء القوى السياسية بحوارات تشكيل التحالفات الانتخابية، لخوض الانتخابات المبكرة، المقرر اجراءها في حزيران 2021.

وقال الركابي في حديث لـ (بغداد اليوم): "لغاية الآن لم تبدأ القوى السياسية بحوارات تشكيل التحالفات الانتخابية، لخوض الانتخابات المبكرة، فهذا الموضوع سابق لأوانه حالياً"، مضيفاً أن "قانون الانتخابات لم يجهز إلى الآن ولم يتم حسم قضية الدوائر الانتخابية المتعددة".

وبين، أن "بدء القوى السياسية بحوارات تشكيل التحالفات الانتخابية، سيكون بعد اكمال قانون الانتخابات الجديد، خصوصاً أن هناك تغييرات كبيرة ستكون بشكل التحالفات الانتخابية الجديدة".

وأضاف القيادي في ائتلاف دولة القانون، أنه "ستكون هناك تحالفات وطنية عابرة للطائفية وتحالفات قومية، وكذلك ستكون هناك تحالفات مناطقية، خصوصاً ان الدوائر المتعددة سيكون لها دور كبير في قضية المرشحين وانتخابهم".

واستعبد رئيس كتلة بيارق الخير، النائب محمد الخالدي، اليوم الاحد (18-10-2020)، اجراء الانتخابات في موعدها المحدد او أي موعد آخر.

واكد الخالدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، أن "الانباء التي تتحدث عن وجود اتفاق بين قادة الكتل السياسية، لإجراء الانتخابات في موعد آخر، ربما في تشرين الأول من العام القادم، امر مستبعد، وذلك لوجود معرقلات فنية كثيرة قبل المعرقلات السياسية".

وأضاف، أن "المعرقلات السياسية، ممكن ان تبعد الانتخابات 6 اشهر إضافية، ولكن المعرقلات الفنية ومشكلة المحكمة الاتحادية، هي من تمنع اجراء الانتخابات في المواعيد التي تطرحها الحكومة والكتل السياسية".

وقال النائب انه "يتفق مع ما قيل عن ان الكتل السياسية لو استطاعت تأمين اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري من عام ٢٠٢٢ فسيُعتبر ذلك إنجاز لها".

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