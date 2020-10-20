وزير النقل يبحث تطوير سكك الحديد مع شركة ألمانية مختصة خلال الجولة الأوروبية

2020/10/20 | 13:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادبحث وزير النقل العراقي، ناصر حسين بندر، اليوم الثلاثاء، مع الجانب الالماني تطوير سكك الحديد مع شركة ألمانية مختصة خلال الجولة الأوروبية.وقال المتحدث باسم الوزارة، فالح هادي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "ضمن جولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الاوربية، التقى وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي المدير التنفيذي لشركة السكك الحديد الالمانية DB".واوضح "وبحث الجانبان تطوير البنى التحتية لسكك حديد العراق وتطوير شبكتها بما يتلاءم وتوجه الحكومة في جعل العراق عقدة المواصلات الرئيسة في المنطقة".

قبل ذلك، نشر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تفاصيل لقاء الاخير بالمستشارة الالمانية، أنجيلا ميركل.وقال المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي التقى اليوم بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، التي وصلها في ثاني محطة له ضمن جولته الأوروبية".واضاف البيان أن "الكاظمي بحث مع المستشارة الألمانية مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل الارتقاء بالتعاون المشترك على مختلف الصعد والمجالات".ولفت إلى أن "اللقاء تضمن بحث ملفات الشراكة الألمانية العراقية في مجال مواجهة الإرهاب ضمن التحالف الدولي لمناهضة داعش، وملف المساعدات الألمانية لإعادة إعمار المناطق المحررة، فضلاً عن التعاون في مجال تطوير البنى التحتية وشبكات الطاقة الكهربائية، ودور الشركات الألمانية في هذا القطاع والقطاعات الاخرى".

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