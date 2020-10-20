الحكومة البرازيلية تقرر سجن نجم ريال مدريد وتؤكد:

2020/10/20 | 13:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

ما يزال الحديث مستمرا، عن فسخ سانتوس البرازيلي تعاقده مع روبينيو، بعد ساعات قليلة بسبب عقوبة السجن ضده بـ 9 سنوات في جريمة اغتصاب.

وكانت عودة روبينيو لسانتوس قد أثارت الكثير من الجدل، بسبب الراتب الشهري الذي كان سيحصل عليه وقدره 230 يورو.

وعاد روبينيو في الأساس للبرازيل، لأنه محكوم عليه في إيطاليا، بالسجن لـ 9 سنوات، ولكنه لم ينفذ حتى الأن العقوبة التي فرضت عليه في عام 2017.

وعلق داماريس ألفيس وزير شؤون المرأة والأسرة في البرازيل، في تصريحات صحيفة: "السجن فورا، هو الحل، ليس لدي المزيد لأقوله للجميع".

وأضاف: "لا يزال هناك استئناف على الحكم، ولكن بحسب التسجيلات، تجعلنا نؤكد بأنه لا يمكن التصفيق لمغتصب".

وعلى جانب أخر، أكد نادي سانتوس في بيانه، بأن فسخ التعاقد مع روبينيو جاء، لأنه متهم بقضية عنف ضد المرأة، والسيدات، جزء كبير من مشجعي الفريق.

وأوضح النادي البرازيلي، أنه:" كيف يتعاقد الفريق مع لاعب مدان بقضية اغتصاب، وكيف يمكن للسيدات شراء الفريق وبه لاعب لا يحترم المرأة".

الجدير بالذكر، أن الحكم بالسجن على نجم ريال مدريد السابق، جاء بسبب اتهامه في واقعة اغتصاب فتاة ألبانية، في عام 2013، في أحد الملاهي الليلية بإيطاليا.

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