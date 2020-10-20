2020/10/20 | 13:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أفادت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، نتائج عمليتي الوعد الصادق وكنعوص، في محافظتي البصرة ونينوى.وذكرت الخلية، في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه، أن “قيادة عمليات البصرة والقطعات الملحقة، بها باشرت بتنفيذ عملية الوعد الصادق المرحلة الثانية الصفحة الثانية وتطويق ومداهمة وتفتيش منطقة الحيانية ودور التجاوز في مركز محافظة البصرة”.[…]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعلام الأمني تعلن نتائج عمليتي الوعد الصادق وكنعوص المركز الخبري الوطني.

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