اعادة فتح طريق استراتيجي في ديالى بعد قطعه من قبل متظاهرين لاكثر من 3 ساعات

2020/10/20 | 13:53 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالىاعلن متظاهرو قضاء المقدادية في ديالى، الثلاثاء، اعادة فتح طريق استراتيجي يربط المحافظة بإقليم كردستان بعد مرور اكثر من 3 ساعات على قطعه.قال وهاب الربيعي احد المتظاهرين في حديث لـ/ المعلومة/،ان” اهالي قرى المقدادية اعادوا فتح طريق بعقوبة- خانقين والذي يمثل ممر بري يمتد الى اقليم كردستان بعد مرور اكثر من ساعات متتالية على قطعه للمطالبة بالخدمات الاساسية”.واضاف الربيعي،ان” اعادة فتح الطريق جاء استجابة لدعوات قيادات حكومية وامنية وتعهداتها بالاستجابة لمطاليب المتظاهرين المشروعة في دعم المناطق المنكوبة في ملف الخدمات الاساسية خاصة الماء والكهرباء والتبليط لافتا الى ان الاهالي بانتظار تطبيق الوعود وبخلافه ستنطلق تظاهرات اكبر”.وكانت اهالي المقدادية قطعوا طريق بعقوبة- خانقين قرب منطقة مهروت شرقي المقدادية للمطالبة بالخدمات الاساسية”.انتهى 25 ف

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