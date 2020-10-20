ابن طفيل (1110 م- 1185 م) - غازي الصوراني

2020/10/20 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غازي_الصوراني "ولد ابن طفيل سنة 500 ه في وادي آش شمال شرقي مدينة غرناطة، ولا نعلم شيئاً عن نشاته وثقافته؛ اللهم إلا براعته في الطب والفلك، ولعل ذلك كان سببا لتوليه الحجابة في بلاط أمير غرناطة الموحدي، ثم نزح إلى المغرب واشتغل كاتب سر للأمير الموحدي على سبتنة وطنجة عام 549 ه.



وفي عام 558 ه أصبح الطبيب الخاص للسلطان أبى يعقوب يوسف، ثم اعتزل عمله سنة 578 ه لتقدمه في العمر بعد أن رَشَحَ صديقه ابن رشد ليحل محله ......





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