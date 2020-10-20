العراق : اسعار صرف الدولار تسجل انخفاض جديد

2020/10/20 | 13:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- استمرت أسعار صرف الدولار في اسواق العراق بالانخفاض لليوم الثالث على التوالي.



وسجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد اليوم الثلاثاء 124100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 124050 دينار مقابل 100 دولار.



و اسعار البيع والشراء انخفضت أيضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 124500 دينار […]

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