روسيا تسجل أعلى حصيلة يومية في عدد إصابات كورونا منذ بدء الجائحة

2020/10/20 | 14:05 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..سجلت السلطات الصحية في روسيا، ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بواقع 16319 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الحصيلة إلى مليون و431635 إصابة.وأعلن المركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء، عن وفاة 269 شخصا خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 24635 منذ بدء تفشي الوباء.وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية تماثل للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية 9704 أشخاص ما يرفع إجمالي المتعافين إلى مليون و85608.وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي الوباء في روسيا حيث بلغ عدد الإصابات الجديدة فيها خلال الساعات الـ24 الماضية، 4999 إصابة.انتهى 25

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