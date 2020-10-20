فريق عمل ضمن مجموعة العشرين ينجز الهيكل المالي العالمي

2020/10/20 | 14:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: أعلن فريق العمل الثامن بمجموعة الفكر المنبثقة عن مجموعة عن إنجاز الهيكل المالي العالمي الذي يهدف لإدارة الاستقرار المالي في الدول المتقدمة والنامية، ويرأس الفريق أحد أعضاء فريق ملتقى أسبار المشارك في أعمال مجموعة الفكر T20 نبيل …

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