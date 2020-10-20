"لم أكن أشعر أنني حي"..تونس تحذف لقب العبودية من أسماء أصحاب البشرة السوداء

2020/10/20 | 14:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كافح الشاب التونسي كريم الدالي (39 عاما) ذو البشرة السوداء طويلا ضد تمييز بسبب تحدره من عائلة "عبيد"، وهو أمر موثق في أوراقه الرسمية، الى أن أقرّ القضاء التونسي أخيرا حذف لقب "عتيق" من هذه الأوراق في خطوة تعتبر "انتصارا" على العنصرية.

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