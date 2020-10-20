التخطيط : قرار تأجيل التعداد السكاني للعام المقبل بسبب جائحة كورونا والأزمة المالية

2020/10/20 | 14:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد وزير التخطيط خالد بتال النجم، اليوم، الثلاثاء، اهمية البيانات والاحصاءات، ودورها في دعم خطط التنمية، ومدى استجابة تلك البيانات للتحديات الناشئة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها السيد الوزير، خلال افتتاحه المؤتمر الإحصائي السنوي الخامس عشر ، الذي عقده الجهاز المركزي للإحصاء، تحت شعار (في ظل التحديات ..



البيانات شراع ركب التنمية )، بالتعاون مع كلية الرافدين الجامعة، وصندوق الامم المتحدة للسكان، بالتزامن مع احتفال المجتمع الدولي باليوم العالمي للسكان،مضيفا، ان الظروف الاستثنائية، التي يعيشها العالم، ومنها بلدنا العراق، من التداعيات الخطيرة لجائحة كوفيد 19، والازمات الاقتصادية والمالية الناتجة عن هذا الوباء، تتطلب تضافر جهود الجميع وتعميق العمل المشترك، وتقديم كل ما من شأنه الاسهام في تجاوز التحديات وتقليل مخاطر انعكاس هذه الازمات على المجتمع.

وأوضح ان اسناد الخطط والسياسات بالمعلومات والبيانات الاحصائية كفيلة بالتصدي بقوة للأثار الناتجة عن الأزمات، والاستجابة السريعة للتحديات، اذ يمكن اكتشاف الفجوات الرقمية في مستوى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بما تعكسه المؤشرات الاحصائية من تراجع وضعف في الاداء الحكومي،، منوها الى ان في مثل هذه الظروف، يأتي دور العمل الاحصائي في توفير معلومات متكاملة تتطلبها عملية اتخاذ القرارات المناسبة ووضع الخطط والاستراتيجيات، مؤكدا ان اهمية الوصول الى البيانات الحقيقية، تأتي، لتحقيق العدالة الاجتماعية، والقضاء على الفساد الاداري والمالي، وتصحيح المسار الاقتصادي للبلد وتحسين معيشة افراده واجياله القادمة، مشيرا الى ان تعزيز الثقة بالبيانات الاحصائية، يأتي من خلال تقوية الجهات المنتجة لتلك البيانات، وتقديم الدعم الممكن لها، كي تتمكن من توفير بيانات جيدة قادرة على معالجة التحديات، مشيرا الى ان التنسيق والتعاون المشترك بين هذه الجهات والجهاز المركزي للإحصاء، من شأنه ان يسهم كثيرا في التوصل الى نتائج ومعلومات جيدة تشخص المشاكل والمعوقات، وبالتالي تساعد على اقتراح الحلول واتخاذ القرارات الصحيحة.



لا فتا الى ان الجميع يدرك ،اهمية تنفيذ التعداد العام للسكان، الذي يعد من المتطلبات الاساسية في ظرفنا الراهن، كونه سيوفر قاعدة بيانات شاملة وكاملة، عن واقع الحياة المعيشية والتربوية والصحية والبيئية للسكان، وشدد على القول : من هذا المنطلق، اخذت وزارة التخطيط على عاتقها تسهيل تنفيذ التعداد الالكتروني للسكان، الذي كان مقررا اجراؤه، نهاية هذا العام، لولا جائحة كورونا والازمة المالية، اللتان كانتا السبب في تأجيل موعد التنفيذ الى العام المقبل،

ودعا السيد الوزير في ختام كلمته، جميع المؤسسات الحكومية والجامعات والمنظمات الدولية والمجتمعية والقطاع الخاص، الى مشاركة المعلومات مع الجهاز المركزي للإحصاء، والتنسيق المباشر لتنفيذ الخطط السنوية وتوفير مؤشرات اهداف التنمية المستدامة.

الى ذك قال عميد كلية الرافدين الجامعة الكتور محمود جواد ابو شعير “ليس جديدا على العراق ان يحتفي باليوم العالمي للإحصاء، لتأكيد دور الاحصاء في التخطيط والتنمية وفي دراسة الظواهر الاقتصادية والصحية والاجتماعية والبيئية ، وفي جميع ميادين الحياة الاخرى وصفاً وتحليلاً.



واذا كانت بعض الميادين تتأثر بظروف الحياة المختلفة ، فأن الادوات الاحصائية تظل الوسيلة الاهم في الوصف والتحليل” .

فيما أكدت السيدة ريتا كولومبيا، مدير مكتب صندوق الامم المتحدة للسكان في العراق، استعداد الصندوق لتقديم كل أنواع الدعم الممكنة لجهود الحكومة الاتحادية، وحكومة اقليم كردستان، بهدف تطوير واقع العمل الإحصائي ، وتوفير البيانات الاحصائية الدقيقة، التي يحتاجها العراق كثيرا في ظل الظروف الراهنة.

إلى ذلك استعرض السيد رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتور ضياء عواد كاظم، خطة العمل الإحصائي للمرحلة المقبلة، مبينا الجهود المبذولة، باتجاه تنفيذ التعداد العام للسكان، في العام المقبل، مشيرا إلى جسامة التحديات التي تواجه عمل الجهاز المركزي للإحصاء.

وشهد المؤتمر عددا من الجلسات النقاشية، عرض خلالها الباحثون والمختصون أوراقهم النقاشية، من بينها”قراءة احصائية في اثار جائحة كورونا قدمها الدكتور مهدي العلاق، رئيس الجمعية العراقية للعلوم الاحصائية.

وحضر المؤتمر رئيس هيأة احصاء اقليم كردستان السيد سيروان محمد و عدد من المديرين العامين في وزارة التخطيط، والاساتذة والاكاديمين من ذوي الاختصاص ومديري الاحصاء في المحافظات ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الجهات ذات العلاقة.وعلى هامش اعمال المؤتمر ، افتتح السيد وزير التخطيط الاستاذ الدكتور خالد بتال النجم، المعرض الاحصائي المتخصص الذي اقامه الجهاز المركزي للإحصاء.

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