2020/10/20 | 14:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 6 دقیقة

199 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة التخطيط، الثلاثاء، تاجيل التعداد السكاني في العراق إلى العام المقبل، بسبب جائحة كورونا والأزمة المالية التي تمر بها البلاد.

وقال وزير التخطيط خالد بتال النجم، في بيان له اليوم (20 تشرين الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان التنسيق والتعاون المشترك بين هذه الجهات والجهاز المركزي للإحصاء، من شأنه ان يسهم كثيرا في التوصل الى نتائج ومعلومات جيدة تشخص المشاكل والمعوقات، وبالتالي تساعد على اقتراح الحلول واتخاذ القرارات الصحيحة.

واضاف ان الجميع يدرك اهمية تنفيذ التعداد العام للسكان، الذي يعد من المتطلبات الاساسية في ظرفنا الراهن، كونه سيوفر قاعدة بيانات شاملة وكاملة، عن واقع الحياة المعيشية والتربوية والصحية والبيئية للسكان.

واوضح ان الوزارة اخذت على عاتقها تسهيل تنفيذ التعداد الالكتروني للسكان، الذي كان مقررا اجراؤه، نهاية هذا العام، لولا جائحة كورونا والازمة المالية، اللتان كانتا السبب في تأجيل موعد التنفيذ الى العام المقبل".

ودعا البتال، جميع المؤسسات الحكومية والجامعات والمنظمات الدولية والمجتمعية والقطاع الخاص، الى مشاركة المعلومات مع الجهاز المركزي للإحصاء، والتنسيق المباشر لتنفيذ الخطط السنوية وتوفير مؤشرات اهداف التنمية المستدامة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط تعلن تأجيل التعداد السكاني الى العام المقبل) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط تعلن تأجيل التعداد السكاني الى العام المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).