الداخلية: لا يمكننا منع الانتحار من الجسور ونستطيع إنتشال الجثث

2020/10/20 | 14:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} علق المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، الثلاثاء، على موضوع الانتحار من اعلى الجسور وما شابه ذلك، بعد حادثة رمي الطفلين من قبل امهما في بغداد.

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