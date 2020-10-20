بالوثيقة… التطبيعية تحدد المواعيد النهائية لانطلاق مسابقتها

2020/10/20 | 14:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد العراقي لكرة القدم

المعلومة/بغداد..اعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، موعد انطلاق منافسات دوري الكرة الممتاز وبطولة الشباب للموسم الجديد 2020/ 2021.

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