2020/10/20 | 14:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..اجراء جديد لحماية الاطباء والملاكات الصحية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. اجراء جديد لحماية الاطباء والملاكات الصحية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. اجراء جديد لحماية الاطباء والملاكات الصحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).