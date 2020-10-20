2020/10/20 | 14:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلن رئيس مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، آدم بوهلر، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات ستؤسس صندوقا مشتركا للتنمية.وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن الصندوق يهدف “لتشجيع استثمارات القطاع الخاص والتعاون الإقليمي”.وقال إن صندوق التنمية هذا يهدف لخلق استثمارات بقيمة 3 مليارات دولار في الشرق الأوسط وأماكن أخرى.ووصل أول […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعلان عن تأسيس صندوق استثمار إماراتي – إسرائيلي – أمريكي المركز الخبري الوطني.

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