7 شركات رابحة في جلسة المنتصف

2020/10/20 | 14:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

ساهمت 7 شركات رابحة بإدخال مؤشر في المنطقة الخضراء بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وأرتفع المؤشر بنسبة 0.21%، بعد ارتفاع اسهم شركة مصرف الشرق الاوسط بـ10.00%، وأسهم شركة مصرف العطاء الاسلامي بـ6.67%.

فيما شهدت جلسة منتصف الإسبوع تداول 529 مليون سهم بقيمة 442,3 مليون دينار.

كما إنخفضت اسهم 5 شركات تقدمها أسهم شركة مصرف الخلیج بـ7.14% وأسهم شركة مصرف اشور بـ4.00%.

وكانت اسهم شركة مصرف الشرق الاوسط هي الاكثر تداولاً، بتداولها 187,6 مليون سهم.

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