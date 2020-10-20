2020/10/20 | 14:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- قال مدير ادارة الارصاد الجوية في وزارة النقل رائد رافد آل خطاب ان معظم الامطار التي تشهدها المملكة عادةً في فصل الخريف وخاصة المناطق الشرقية والجنوبية هي امطار ناتجة عن حالات من عدم الاستقرار الجوي، والذي تشكل مجموع امطاره خلال الاشهر (ايلول، تشرين اول، تشرين ثاني) ما نسبته (12%-16%) من المعدل المطري الموسمي […]

التدوينة موعد سقوط الأمطار في الاردن ..



وسبب تأخيرها ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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