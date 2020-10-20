سائرون يحدد شروط نجاح الانتخابات وضمان مشاركة واسعة للناخبين

2020/10/20 | 14:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد تحالف سائرون متطلبات نجاح العملية الانتخابية المقبلة وضمان مشاركة شعبية واسعة من الناخبين.

التحالف أكد في بيان ضرورة حسم مسائل عدة منها حصر السلاح بيد الدولة والعمل على مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين بشكل عادل وحقيقي والسيطرة على المال السياسي المتحكم بالعملية الانتخابية، مشيرا إلى أن مفوضية الانتخابات الجديدة تم اختيارها بطريقة القرعة لضمان عدم خضوعها أو تأثرها بتدخلات الأحزاب والكتل النيابية.

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