عد النقود قبل التبرع بها يجعل ترمب عرضة للتعليقات الساخرة

2020/10/20 | 14:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الى موجة من التعليقات الساخرة والمتهكمة، بعد قيامه بتصرف اعتبره المراقبون غيرَ لائق في اثناء آخر ظهور علني له.

كاميرات الإعلاميين رصدت الرئيس ترمب خلال زيارته احدى الكنائس في لاس فيغاس، وهو يقوم بإخراج مبلغ ٍ من النقود وعدِها قبل ان يتبرع بها، على الرغم من ان التخمينات التي أطلقها المراقبون اشارت الى ان المبلغ كان ثماني أوراق فقط من فئة عشرين دولارا، وهو ما جعل ترمب عرضة للتعليقات التي انتقدت هذا التصرف، على الرغم من كونه من اكبر الأغنياء في الولايات المتحدة.

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