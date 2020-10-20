2020/10/20 | 14:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افتتح رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني، الطريق الدولي الرابط بين محافظتي أربيل ودهوك.

وأشاد البارزاني خلال مراسم أقيمت اثناء افتتاح الطريق، بالأيدي العاملة المحلية التي أنجزت المشروع الاستراتيجي، لافتا الى ان حكومة الإقليم تعمل على انجاز المشاريع الحيوية على الرغم من الازمات المتعددة التي يمر بها الإقليم ومن بينها الأزمة الاقتصادية وتداعيات جائحة كورونا، في حين دعا البارزاني الى الاستفادة من الطريق على أكمل وجه والالتزام بتعليمات المرور لتقليل الحوادث التي يذهب المئات سنويا ضحية لها.

ومن الجدير بالذكر ان افتتاح طريق روفيا كوبال الذي يربط بين محافظتي اربيل ودهوك والمؤلف من ثلاثة خطوط ذهاب وثلاثة خطوط إياب، سينهي معاناة سالكي الطريق السابق، الذي كان الأهالي يطلقون عليه طريق الموت، بسبب كثرة الحوادث التي تقع عليه، إضافة الى تسهيل حركة المواطنين والبضائع مع المناطق الحدودية وتركيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بديلا عن طريق الموت… البارزاني يفتتح الطريق الدولي الرابط بين أربيل ودهوك) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بديلا عن طريق الموت… البارزاني يفتتح الطريق الدولي الرابط بين أربيل ودهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).