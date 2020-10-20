2020/10/20 | 14:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- أعلن رئيس مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية آدم بوهلر، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات ستؤسس صندوقا مشتركا للتنمية.



وأشار المسؤول إلى أن الصندوق يهدف لتشجيع استثمارات القطاع الخاص والتعاون الإقليمي.



وقال إن صندوق التنمية هذا يهدف لخلق استثمارات بقيمة 3 مليارات دولار في الشرق الأوسط وأماكن أخرى.



ووصل أول وفد حكومي من […]

التدوينة قرارات سريعة لتعزيز التطبيع ..



صندوق استثمار إماراتي – إسرائيلي – أميركي ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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