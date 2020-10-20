اعتقال متهمين اثنين بالإرهاب بعملية اقتحام وكر لداعش غربي الرمادي

2020/10/20 | 14:32 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..اعلن مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار ،الثلاثاء، عن اعتقال عنصرين من ابرز عناصر ارهابي داعش بعملية امنية استباقية استهدفت مناطق غربي مدينة الرمادي .وقال المصدر في تصريح لـ /المعلومة/ ان ” القوات الامنية اقتحمت وكر لعصابات داعش الاجرامية في مناطق جزيرة هيت غربي مدينة الرمادي، وتمكنت من اعتقال اثنين من عناصر التنظيم الاجرامي كانا متواجدين في المكان المستهدف اثناء عملية اقتحامه دون وقوع أي اصابات في صفوف القوات الامنية “.واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” القوات الامنية طوقت الوكر بصورة مفاجئة ما دعا عنصري ارهابي داعش الى الاستسلام “.واوضح ان”.



القوات الامنية نقلت المعتقلين وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معهما ومعرفة بقية اختباء عناصر الخلايا النائمة للتنظيم الاجرامي واماكن تواجدهم ، مؤكدا ان المعتقلين شاركا في مهاجمة القوات الامنية اثناء عمليات تحرير المناطق الغربية “.



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