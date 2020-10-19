الكاظمي من برلين: نتطلع لشراكة حقيقية مع ألمانيا

2020/10/20 | 14:33 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الكاظمي رغبة العراق في تعزيز التعاون الأمني والعسكري مع ألمانيا(فيسبوك)ناقش رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي يزور ألمانيا ضمن جولته الأوروبية التي تشمل أيضا فرنسا وبريطانيا ملفات مهمة متعلقة بالسياسة والأمن والاقتصاد مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان إن الكاظمي التقى المستشارة الألمانية في برلين.



ونقل البيان عن الكاظمي قوله "نتطلع للاستفادة من الخبرات الاقتصادية الألمانية في تعزيز الورقة البيضاء"، مؤكدا أن العراق ملتزم بالتعاون الدولي، ويتطلع إلى علاقات في الاقتصاد والأمن.

من جهتها، أكدت ميركل أن الانتخابات المبكرة ستعيد ثقة الشعب العراقي بالنظام السياسي، مضيفة "سنقدم دعمنا للاقتصاد العراقي وفقا لخطة مطروحة".

وفي مؤتمر صحافي عقب اللقاء، قال الكاظمي إن العراق يتطلع إلى شراكة حقيقية مع ألمانيا، موضحا أنه جاء إلى برلين من أجل تأكيد التزام العراق برغبته في إقامة علاقات وثيقة مع ألمانيا.

ولفت إلى أن بلاده شرعت في برنامج يهدف إلى إعادة هيكلة وبناء الاقتصاد العراقي، مشيرا إلى الاقتراب من المرحلة الثانية لخريطة الطريق لتطوير الكهرباء في العراق بمشاركة الشركات الألمانية.

وأكد الكاظمي رغبة العراق في تعزيز التعاون الأمني والعسكري مع ألمانيا، فضلا عن الاستفادة من الدعم المالي لإجراء انتخابات نزيهة.

وأكد مسؤول حكومي عراقي لـ"العربي الجديد" أن الكاظمي وأعضاء الوفد المرافق له سيناقشون قضايا مشتركة عدة مع المسؤولين الألمان، موضحا أن دعم القوات العراقية في الحرب على بقايا تنظيم "داعش"، والأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق، وسبل مواجهة جائحة كورونا، أمور ستتصدر المباحثات بين الجانبين، فضلا عن قضايا اخرى مشتركة ضمن إطار التعاون العلمي والثقافي.

ووصل رئيس الوزراء العراقي إلى العاصمة الألمانية برلين ليل الاثنين – الثلاثاء قادما من باريس ضمن جولة أوروبية تشمل زيارات إلى فرنسا وألمانيا وبريطانيا.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي أحمد ملا طلال إن زيارة الكاظمي إلى باريس التي استغرقت 24 ساعة كانت مثمرة، موضحا أن رئيس الحكومة العراقية التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ولفت إلى أن الوفد الوزاري العراقي عقد اجتماعات مع الحكومة الفرنسية، مضيفا "بعدها أجرى (الكاظمي) لقاءً مميزا مع كبريات الشركات الفرنسية".

٢٤ ساعة مثمرة في باريس، إلتقى فيها رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي @MAKadhimi الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما عقد مع الوفد الوزاري المرافق له اجتماعاتٍ مع الحكومة الفرنسية، بعدها أجرى لقاءً مميزا مع كبريات الشركات الفرنسية، والآن في الطريق الى برلين.

— احمد ملا طلال (@AhmadMullaTalal) October 19, 2020

والتقى الكاظمي مساء الاثنين بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وناقش اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها، فضلا عن استعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والأمنية والثقافية، وفي مجال مكافحة الإرهاب.

كما التقى رئيس الوزراء العراقي بعدد من رؤساء الشركات الفرنسية، وأكد لهم حرص العراق على وجود شراكة اقتصادية راسخة مع فرنسا.

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