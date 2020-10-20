2020/10/20 | 14:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- أوعز مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة لمدير مراكز الاصلاح والتاهيل – ونظرا للظروف الصحية والانسانية التي يمر بها الفتى صالح وعائلته باتخاذ كافة الترتبيات لتمكين والده نزيل احد مراكز الاصلاح والتاهيل من زيارته داخل المستشفى اليوم ليلتقي بابنه ويطمئن على صحته .



وعلى الفور تم اتخاذ كافة الترتبيات ، وجرى نقل […]

التدوينة الاردن : في خطوة انسانية ..



السماح لوالد فتى الزرقاء السجين بزيارته في المستشفى ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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