2020/10/20 | 14:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان/ أعلن جيف بريدجز الممثل الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار وبطل فيلم (ذا بيج ليباوسكي) “ليباوسكي الكبير” عام 1998 إصابته بسرطان الغدد الليمفاوية.



وكشف بريدجز (70 عاما) عن إصابته فى بيان عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر ، مستخدما أسلوب The Dude، الشخصية التي لعب دورها في الفيلم الشهير The Big Lebowski.



[…]

التدوينة الممثل الأمريكي”جيف بريدجز” يعلن إصابته بسرطان الغدة الليمفاوية: التوقعات مطمئنة ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الممثل الأمريكي”جيف بريدجز” يعلن إصابته بسرطان الغدة الليمفاوية: التوقعات مطمئنة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الممثل الأمريكي”جيف بريدجز” يعلن إصابته بسرطان الغدة الليمفاوية: التوقعات مطمئنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).