2020/10/20 | 14:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قفز صافي أرباح بنك "يو.بي.إس" بنحو 99 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مسجلاً أفضل أداء لهذا الربع في عقد من الزمن.

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