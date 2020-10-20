وزير التخطيط العراقي: تأجيل التعداد السكاني بسبب كورونا والأزمة المالية

2020/10/20 | 14:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد وزير التخطيط العراقي، خالد بتال النجم، اليوم، الثلاثاء، أهمية البيانات والإحصاءات، ودورها في دعم خطط التنمية، ومدى استجابة تلك البيانات للتحديات الناشئة.وأعلن النجم، خلال افتتاحه المؤتمر الإحصائي السنوي الخامس عشر الذي عقده الجهاز …

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