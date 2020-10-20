من كوريا الجنوبية إلى فرنسا.. قرصنة روسيا الإلكترونية تطال الجميع

2020/10/20 | 14:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاءت الهجمات الإلكترونية التي نفذتها روسيا تجاه الألعاب الأولمبية المزمع إقامتها الصيف المقبل في طوكيو، بعد سلسلة من الاتهامات وجه لموسكو بتنفيذ أعمال مماثلة خلال السنوات الماضية.

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