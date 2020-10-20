حرب: اشكالية المحكمة الاتحادية لن تحل والسبب؟

2020/10/20 | 14:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…بين الخبير القانوني طارق حرب، الثلاثاء، سبب عدم حل اشكالية قانون المحكمة الاتحادية ونقصها الدستوري.وقال حرب في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “الخلاف بين مجلس القضاء والمحكمة العليا لن يحل وسيستمر”، لافتا الى ان “الجانب العملي كان غائبا عن المحكمة العليا و لن تقوم الا بتسليمها للقضاة والمحامين”.واضاف ان “هناك قضايا كثيرة متوقفة بسبب توقف المحكمة العليا”، مقترحا “المضي بالقانون القديم لتسيير الامور لحين حسم القانون الجديد ودون ذلك فان الاشكالية ستكون مستمرة”.وكشف النائب عن تحالف “سائرون” محمود الزجراوي، اليوم الثلاثاء، عن اتفاق بين عدد من القوى السياسية على تأجيل الانتخابات المبكرة إلى نهاية العام المقبل، مشيرا إلى أن تلك القوى السياسية، تعمل حالياً على تعطيل إكمال قانون الانتخابات والمحكمة الاتحادية.



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