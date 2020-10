المدرب عبد الوهاب أبو الهيل يقود الانصار لصدارة الدوري اللبناني بالعلامة الكاملة

2020/10/20 | 14:41 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح رجال المدرب العراقي القدير عبد الوهاب ابو الهيل في الانفراد بصدارة ترتيب الدوري بعد المرحلة الثالثة، وبالعلامة الكاملة (تسع نقاط) من تسع ممكنة، مع تسجيل ستة اهداف ودون ان تهتز شباكهم ، وهذه ميزة جيدة وتعبر عن نقطة قوة اساسية للفريق الذي يمتاز بصلابة خط دفاعه ومتانة حراس المرمى لديه ، و اشارت

