حصيلة نشاطات أمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية.. القبض على 17 متهماً في بغداد

2020/10/20 | 14:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (20 تشرين الأول 2020)، إنه "مفارز مكافحة اجرام بغداد رصد الحالات المشتبه بها والقبض على السراق والحد من ارتكاب الجرائم، حيث تمكنت مفارز مكافحة اجرام بغداد من إلقاء القبض على عدد من المتهمين و المطلوبين خلال ٢٤ ساعة الماضية".

وأضاف، أنه "نفذت مفارز مكافحة إجرام بغداد ١١ أمر قبض بحق متهمين بسرقة مبالغ مالية وحقائب نسائية ومحلات تجارية وتزوير ومخدرات ضمن أعمال مكافحة اجرام الشعب والزهور وبغداد الجديدة والكرادة والمنصور وحي العامل والتاجي والغزالية والكاظمية والصالحية وفق المواد ٤٤٦ و٤٤٤ و ٢٨مخدرات و٢٩٥ ق.ع".

وتابع، "كما ألقت القبض على ٦ متهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ودراجات التك تك ضمن اعمال مكاتب مكافحة اجرام حسينية المعامل والحبيبة والقدس والنهروان والحرية والمحمودية وفق المادتين ٤٤٦ و٤٤٢ ق.ع، فضلاً عن ضبط عجلتين والقبض على حائزيها لوجود إشارة ضبط في قاعدة البيانات ضمن مكاتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ والرصافة".

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