بغداد وواشنطن تؤكدان المضي في تحقيق شراكة فاعلة تتسم باحترام سيادة العراق

2020/10/20 | 14:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مبنى وزارة الخارجية

فوتو: أرشيف

منذ 19 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت بغداد وواشنطن، الثلاثاء، المضي في تحقيق شراكة فاعلة تتسم باحترام سيادة العراق.

جاء ذلك خلال اجتماع بين الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية السفير عبدالكريم هاشم مصطفى، مع سفير الولايات المتحدة لدى العراق ماثيو تولر، اليوم، 20 تشرين الأول 2020، حيث أفاد بيان لوزارة الخارجية أن الجانبين بحثا سبل الارتقاء بآفاق العلاقات الثنائية والستراتيجية بين بغداد وواشنطن.

وأضاف البيان أن "الجانبين شددا على أهمية تفعيل سبل التعاون الثنائي وصولا إلى تحقيق مصالح كلا البلدين الصديقين".

وأشار إلى أن الوكيل الأقدم والسفير الأميركي، أكدا أهمية المضي في تحقيق شراكة فاعلة تتسم باحترام سيادة العراق والتكريس لمصالح مشتركة.

جدير بالذكر ان مجموعة من السفراء والقائمين بالأعمال أصدروا في وقت سابق، عقب لقائهم برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بينا مشتركا أكدوا خلاله على دعمهم ا للعراق وشعبه واحترامهم للسيادة العراقية ورغبتهم برؤية عراق مستقر وآمن.

كما أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء ارتفاع اعداد وتطور الهجمات ضد المؤسسات الدبلوماسية في العراق، بما في ذلك الهجمات الصاروخية والعبوات الناسفة، حيث أشاروا إلى ان هذه الحوادث لا تعرض فقط السفارات الأجنبية الى المخاطر، بل العراقيين ايضا، كما رحبوا بالإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء الكاظمي وحكومته لمعالجة هذه المخاوف، بما في ذلك التحقيقات والعمليات الأمنية وتعزيز امن المطار.

وأرعب السفراء خلال بيانهم أيضا عن دعمهم لمزيد من الإجراءات لتعزيز الامن في بغداد، من خلال دعم وتعزيز القوات الموجودة في المنطقة الخضراء.

ر.إ

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