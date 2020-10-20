بالوثيقة.. الصحة تعلن عن قرار قضائي بشأن الاعتداءات على الجيش الابيض

2020/10/20 | 14:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن اتخاذ اجراءت جديدة لحماية المؤسسات الصحية ومنتسبيها من الاطباء والملاكات الاخرى.

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