البصرة.. توقيف حراس بتهمة التواطئ في هروب سجين محكوم بالمؤبد

2020/10/20 | 14:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام عن هروب احد نزلاء سجن البصرة المركزي أثناء نقله للتحقيق بمحكمة الزبير غرب المحافظة.

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