2020/10/20 | 14:45 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تضم هذه الحلقة من برنامج ريبورتاج مجموعة مختارة من التقارير الخاصة بفرانس24، ونستهل الحلقة من لبنان التي تعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وفي العراق أطلقت الحكومة مبادرة لتشجيع الشباب على العمل عبر منصة تحمل اسم "توظيف"، وفي الجزائر، حيث دفعت جائحة كورونا الشباب إلى إطلاق مشاريع اقتصادية غير تقليدية، وفي ليبيا، حيث يتم تنظيم مهرجان ليبيا بكل الألوان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مهرجان ليبيا بكل الألوان.. دعوة إلى إحلال السلام وإنهاء النزاع) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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