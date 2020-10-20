2020/10/20 | 14:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

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وأوضح التقرير أن الوقت الذي يقضيه المستخدمون السعوديون متصلين بشبكات الجيل الخامس يعد مرتفعا بنسبة 37% مقارنة بالدول الأخرى.

التدوينة بسرعة 377.2 ميغابايت في الثانية..



السعودية الأعلى عالمياً بسرعة الانترنت ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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