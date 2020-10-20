2020/10/20 | 14:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- دعت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الثلاثاء، شركة سومو لتسويق النفط العراقي، الى التفاوض مع منظمة أوبك+ لتقليص نسبة التخفيض النفطي للعراق.وقال عضو اللجنة غالب محمد في تصريح صحفي، ان “العراق عليه الالتزام باتفاق اوبك+ باعتبار ان هذا التخفيض هو من ادى الى رفع اسعار النفط بعد هبوط حاد بالأسعار خلال […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الطاقة النيابية تطالب سومو لبحث استثناء للعراق مع أوبك+ المركز الخبري الوطني.

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