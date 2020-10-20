دفاعا عن وحدة الماركسيين اللينينيين المغاربة - الحلقة الثانية - الأماميون الثوريون

2020/10/20 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الأماميون_الثوريون "على امتداد عقود من النضال الطبقي الثوري بالمغرب والحركة الثورية المغربية (السياسية) لم تعرف الطريق إلى توحيد صفوفها، لتعميق منظورها ونضالها في صفوف الطبقة العاملة وحلفائها، من أجل بناء الحزب الثوري ليكون ذرعا سياسيا للجماهير الشعبية في صراعها ضد النظام التبعي للإمبريالية العالمية ...



لأسباب متعددة منها ما هو أيديولوجي ـ سياسي مرتبط بمسألة الخط وكذا الهوية ومنها ما هو مرتبط بمسألة الإقتصاد في شق ا ......





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