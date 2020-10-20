لن تكون الهمجية أقوى من اإنسانية - نادية خلوف

2020/10/20 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف مدرسون في فرنسا ، في الخطوط الأمامية للدفاع عن قيم الجمهوريةشارل حاجيأستاذ فخري (علوم التربية) ، جامعة غرونوبل آلبترجمة: نادية خلوف في 16 أكتوبر / تشرين الأول 2020 ، قُتل صامويل باتي ، مدرس التاريخ والجغرافيا في كونفلانس سانت أونورين ، خارج مدرسته بعد أيام قليلة من عرضه لطلابه رسومًا كاريكاتورية لمحمد كجزء من فصل دراسي حول حرية التعبير.لم أكن أعرفه شخصيًا لكني أود أن أقول ......





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