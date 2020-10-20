كركوك .. مراسيم افتتاح مكتبة بابا كوركور

2020/10/20 | 15:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح محمد حمه سعيد وزير الثقافة والشباب في حكومة اقليم كوردستان وبحضور خالد شواني وزير الاقليم لشؤون العلاقات مع الحكومة الاتحادية، يوم الثلاثاء 20/10/2020، مكتبة باباكوركور في مدينة كركوك، وحضر المراسيم الان رؤوف مدير المكتبة المركزية العامة في السليمانية وناسكه سلام مديرة المكتبة المركزية العامة في كركوك و مدير المركز الثقافي وجمع كبير من مثقفي وادباء وصحفيي كركوك.

وفي مستهل المراسيم التي شهدته المركز الثقافي بمدينة كركوك القى محمد حمه سعيد وزير الثقافة والشباب في الاقليم كلمة هنا خلالها باسم الوزارة بولادة هذه المكتبة التي ستكون لها دور كبير لخدمة مدينة كركوك، موضحا ان الوزارة ضمن الكابينة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان كانت لها برنامج في المساهمة بتوسيع و تطوير الثقافة في محافظة كركوك الا ان الظرف الراهن بسبب وباء كرونا حال في تاخير البرنامج ، وعلى الرغم من ذلك فان الوزارة في خطتها بتقديم العون والمساعدة للجهات الثقافية التابعة لها في كركوك ، مشيرا الى ان هذه المدينة لها تاريخ عريق في العديد من المجالات الثقافية والفنية و الاثرية.

والقى الان رؤوف كلمة المكتبة المركزية العامة في السليمانية الذي ثمن خلالها الجهات التي ساهمت من اجل ولادة مكتبة باباكوركور في كركوك، موضحا انهم سيدعمون هذه المكتبة، داعيا وزارة الثقافة في حكومة اقليم كوردستان بضرورة دعم المكتبات في الإقليم، بعد ذلك القى سيف الدين صابر مدير مكتبة بابا كوركور كلمة اثنى بالدور الذي لعبته وزارة الثقافة في اقليم كوردستان و المكتبة المركزية العامة في السليمانية لسعيها الحثيث من اجل ولادة هذه المكتبة بكركوك.

وعلى هامش المراسيم وزعت الشهادات التقديرية على عدد من المساهمين في انجاز مكتبة باباكوركور.

PUKmedia / كركوك / رزكارشواني‌

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