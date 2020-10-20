العراق يبحث توطين التكنولوجيا الزراعية ودعم القطاع الخاص بشراكة ألمانية

2020/10/20 | 15:07 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عقدت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا مع وكالة التعاون الألمانية GIZ ، في مقر الوزارة برئاسة مستشار الوزارة مهدي ضمد القيسي، بحضور مستشار الوزارة لنشاط الثروة الحيوانية، حسين علي سعود، وعدد من المدراء العامين لدوائر …

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