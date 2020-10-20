بغداد وواشنطن: تحقيق شراكة تتسم باحترام سيادة العراق والتكريس لمصالح مشتركة

2020/10/20 | 15:23 - المصدر: قناة التغيير

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شددت بغداد وواشنطن على أهمية المضي في تحقيق شراكة فاعلة تتسم باحترام سيادة العراق والتكريس لمصالح مشتركة.

جاء ذلك خلال لقاء الوكيل الأقدم لوزارة الخارجيّة عبد الكريم هاشم مصطفى مع سفير الولايات المتحدة الأميركيّة لدى بغداد ماثيو تولر.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية ان الجانبين بحثا في سُبُل الارتقاء بآفاق العلاقات الثنائيّة والاستراتيجية بين بغداد وواشنطن، وأهمّية تفعيل سُبُل التعاون الثنائيّ وُصُولاً إلى تحقيق مصالح كلا البلدين.

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