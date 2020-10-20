’’بغداد اليوم’’ تنشر دليل الطالب للقبول المركزي في الجامعات العراقية

2020/10/20 | 15:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إطلاق دليل الطالب للقبول المركزي في الجامعات العراقية

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دليل الطالب للقبول المركزي في الجامعات العراقية للسنة الدراسية 2021/2020.

وقال المتحدث الرسمي الدكتور حيدر العبودي إن دليل الطالب للقبول المركزي المنشور في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة (www.mohesr.gov.iq) وبوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) تضمن شروط القبول المركزي وضوابطه والأسس العامة المعتمدة في نظام القبول وآلية التقديم الإلكتروني.

وأضاف أن الدليل استعرض الجامعات والكليات وأقسامها والمعاهد التي سيقدم اليها الطلبة من خريجي الفروع الإحيائي والتطبيقي والأدبي فضلا عن تفصيل خطوات ملء استمارة التقديم الإلكتروني لافتا الى أن استمارة التقديم ستطلق في المدى القريب المنظور.

وتابع أن وزارة التعليم تدعو أبناءها الطلبة الى الاطلاع على الدليل وتدقيق التفاصيل والاستعداد لملء استمارة القبول حال اطلاقها مشيرا الى أن دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ستتيح عبر بوابتها خدمة الاطلاع على الحدود الدنيا للقبول المركزي للسنة الماضية بهدف تسهيل وتقريب مسارات الاختيار والتقديم المناسب على وفق معدل الطالب ورغبته.

ولتحميل دليل الطالب والاطلاع على شروط القبول المركزي:

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