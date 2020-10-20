2020/10/20 | 15:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

ناقش رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الثلاثاء (20 تشرين الأول 2020)، الدوائر الانتخابية المتعددة المتعلقة بقانون الانتخابات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الحلبوسي التقى العامري، وجرى خلال اللقاء التباحث في تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، والتحديات التي تواجه البلاد، وكذلك الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة".

وأضاف البيان، أن "اللقاء ناقش عدداً من التشريعات المهمة واللازمة، ومنها حسم الدوائر المتعددة لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي، للمضي قدما بإجرائها، وتعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي والعامري يناقشان الدوائر الانتخابية المتعددة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي والعامري يناقشان الدوائر الانتخابية المتعددة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).