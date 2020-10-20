تعديل على الجولة الاولى في ممتاز الكرة

2020/10/20 | 15:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اجرت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، تغييرن على مباريات دوري الكرة الممتاز، فيما اكدت منع الحضور الجماهيري.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته “تقدم” ان “لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية قررت إقامة مباراة الديوانية والنجف على ملعب الأول بدلا من ملعب كربلاء الدولي ضمن إطار الجولة الأولى من مباريات دوري الكرة الممتاز في الساعة الثالثة من يوم الأحد المقبل”.

واضافت “تم تقديم موعد مباراة القوة الجوية والكهرباء إلى الساعة السابعة مساءً على ملعب الشعب الدولي بدلا من الساعة السادسة من أجل تطبيق التباعد الاجتماعي والمعايير الصحية كون الملعب ستقام عليه مباراتان في ذات اليوم”.

ونوهت المسابقات إلى أن “جميع المباريات ستقام بدون جمهور التزاماََ بقرارات خلية الأزمة الحكومية”.

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