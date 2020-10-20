عاجل | وزارة الصحة: تسجيل3920 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 2602 حالة و49 وفاة

2020/10/20 | 15:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– وزارة الصحة: تسجيل3920 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 2602 حالة و49 وفاة.

– الصحة: حالات الشفاء الكلي..



366134 حالة بنسبة شفاء أكثر من 84 بالمئة.

– الصحة: عدد الإصابات الكلي: 434598 إصابة.

– الصحة: عدد الحالات التي تحت العلاج: 58098حالة.

– الصحة: عدد الحالات الراقدة في العناية المركزة: 466 حالة.

– الصحة: عدد الوفيات الكلي: 10366 وفاة.

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